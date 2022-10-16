اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 مواطنين إثر تصادم سيارة أجرة وتوك توك بإسنا فى الأقصر

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:59 ص
إصابة 8 مواطنين إثر تصادم سيارة أجرة وتوك توك بإسنا فى الأقصر تصادم سيارة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 8 مواطنين فى اصطدام بين سيارة أجرة ومركبة توك توك، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ومركبة توك توك، مما أسفر عن إصابة كل من "ي.م" 55 سنة، و"ف.إ" 40 سنة، و"م.ع" 38 سنة، و"أ.م" 36 سنة، و"م.ا" 29 سنة، و"م.ش" 24 سنة، و"ع.م" 24 سنة، و"إ.ي" 13 سنة، وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن وفاة "عبد الصبور.ع"، مقيم بقرية الشغب، وإصابة كل من "ياسر.أ" و"داوود.ح" بكدمات وجروح وسحجات واشتباه فى ارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


الاقصر

حادث مروري بالاقصر

اخبار اليوم

مدينة اسنا

اصطدام سيارة اجرة فى توك توك باسنا

اخبار الاقصر

مديرية امن الاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

مجلس مدينة الأقصر ينجح فى رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:55 ص

مذكرة تعاون لخدمة العملية الثقافية والتعليمية بين جامعة الأقصر ومكتبة مصر

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:41 ص

"رحلة إلى قمة المناخ".. الأقصر نقطة جديدة في رحلة المغامر على عبده.. المحافظ يلتقى المغامر بالحبيل.. ويؤكد على أهمية الحدث العالمى المنتظر فى COP27.. ورئيس شركة المياه: شاركناه فى زراعة 100 شجرة.. صور وفيديو

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:00 م

الأنبا يواقيم يرسم 120 شماسا جددا بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الحيط

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة