إصابة 8 مواطنين إثر تصادم سيارة أجرة وتوك توك بإسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 8 مواطنين فى اصطدام بين سيارة أجرة ومركبة توك توك، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ومركبة توك توك، مما أسفر عن إصابة كل من "ي.م" 55 سنة، و"ف.إ" 40 سنة، و"م.ع" 38 سنة، و"أ.م" 36 سنة، و"م.ا" 29 سنة، و"م.ش" 24 سنة، و"ع.م" 24 سنة، و"إ.ي" 13 سنة، وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن وفاة "عبد الصبور.ع"، مقيم بقرية الشغب، وإصابة كل من "ياسر.أ" و"داوود.ح" بكدمات وجروح وسحجات واشتباه فى ارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.