إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة أخرى ملاكي على طريق الشيخ فضل بالصحراوى الشرقى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة أخري ملاكي مما أدي الي اشتعال النيران بهم، بطريق الشيخ فضل-رأس غارب بمركز بني مزار، واسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية علي الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم الي مستشفي الشيخ فضل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة .