إسرائيل تفرض إغلاقا على الضفة وغزة.. ومستوطنون يكثفون اقتحاماتهم للأقصى

كتب ــ أحمد جمعة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن فرض الإغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد، وحتى منتصف ليلة يوم غدٍ الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فرض الإغلاق على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة، يأتي بسبب عيد "فرحة التوراة" اليهودي.

كما اقتحم مئات المستوطنين، صباح الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين، وهم يحملون ما يسمونه "القرابين النباتية"، فيما أغلقت قوات الاحتلال سوق القطانين؛ لتأمين هذه الاقتحامات.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم التلمودية العنصرية.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.