إخماد حريق في مخلفات على شريط السكة الحديد قبل محطة قطارات السنطة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسنطة من إخماد حريق اندلع في مخلفات القمامة والبوص المتاخمة لشريط السكة الحديد، بالقرب من محطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في البوص والمخلفات المتاخمة لشريط السكة الحديد بالقرب من محطة قطارات السنطة.

انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون أن تؤثر على حركة القطارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.