أوكرانيا: سماع دوى سلسلة من الانفجارات فى دونيتسك

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية نقلا عن تقارير محلية "إنه في دونيتسك وقعت سلسلة من الانفجارات وحريق في مبنى الإدارة المحلية".

وعلى صعيد متصل، أعلن لكيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، مقتل 10 مدنيين وإصابة 14 آخرين في هجمات روسية على أراضي أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان - الذي نقلته (يوكرينفورم) اليوم - أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين جراء العمليات الروسية المسلحة أمس بلغت "ستة جرحى في منطقة دنيبروبتروفسك؛ وسبعة قتلى وثلاثة جرحى في منطقة دونيتسك، وقتل ثلاثة أشخاص في منطقة زابوارجيا وثلاثة جرحى في منطقة خاركيف، في حين جرح اثنان في منطقة خيرسون".

يشار إلى أنه في الفترة ما بين 24 فبراير الماضي و 16 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا حوالي 65 ألف جندي.