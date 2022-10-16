أسعار الذهب اليوم تسجل 1120 جنيها لجرام عيار 21 و1280 لعيار 24

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار أسعار الذهب اليوم عند مستوي 1120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلى للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 960 جنيها.

عيار 24 يسجل 1280 جنيها.

عيار 21 يسجل 1120 جنيها.

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولارا للأونصة عند الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.