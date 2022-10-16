أسعار الذهب اليوم الأحد 16أكتوبر 2022.. عيار 21 يسجل 1120جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا وقت صياغة هذه السطور بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب، وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية خلال يوم الأحد من كل أسبوع

ويسجل سعر الذهب اليوم مستوي 1120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 960 جنيها.



عيار 24 يسجل 1280 جنيها.



عيار 21 يسجل 1120 جنيها.



الجنيه الذهب 8960 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولارا للأونصة عند الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.