اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أبو الغيط: القمة العربية هدفها لم الشمل وجهود الجزائر لمصالحة الفلسطينيين ممتازة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:07 م
أبو الغيط: القمة العربية هدفها لم الشمل وجهود الجزائر لمصالحة الفلسطينيين ممتازة الأمبن العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
كتب - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية المقبلة، والمقرر انعقادها في الجزائر، هي قمة "لم الشمل"، معربا عن أمله في تحقيق هذا الهدف على كافة الاتجاهات والمحاور بين كافة الأطراف. 
 
وفيما بتعلق بفلسطين، أعرب أبو الغيط، في تصريحات على هامش زيارته الحالية التي يقوم بها إلى الجزائر، للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاق القمة، عن ترحيبه بالمستجدات الأخيرة، مطالبا كافة الفصائل لاستيعاب درس الانقسام وما يترتب عليه من فرقة وضعف.
 
واعتبر أبو الغيط أن الجهد المبذول من دولة الجزائر في هذا الإطار "ممتاز"، متمنيا التنفيذ على أرض الواقع حتى يمكن مواجهة الاحتلال، ونزعاته التوسعية.
 
 

ابو الغيط

الجامعة العربية

القمة العربية

الجزائر

قمة لمة الشمل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة