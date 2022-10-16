أبو الغيط: القمة العربية هدفها لم الشمل وجهود الجزائر لمصالحة الفلسطينيين ممتازة

كتب - بيشوى رمزى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية المقبلة، والمقرر انعقادها في الجزائر، هي قمة "لم الشمل"، معربا عن أمله في تحقيق هذا الهدف على كافة الاتجاهات والمحاور بين كافة الأطراف.

وفيما بتعلق بفلسطين، أعرب أبو الغيط، في تصريحات على هامش زيارته الحالية التي يقوم بها إلى الجزائر، للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاق القمة، عن ترحيبه بالمستجدات الأخيرة، مطالبا كافة الفصائل لاستيعاب درس الانقسام وما يترتب عليه من فرقة وضعف.

واعتبر أبو الغيط أن الجهد المبذول من دولة الجزائر في هذا الإطار "ممتاز"، متمنيا التنفيذ على أرض الواقع حتى يمكن مواجهة الاحتلال، ونزعاته التوسعية.