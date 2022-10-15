"e.tadweer" مبادرة مصرية لجمع المخلفات الإلكترونية.. اعرف التفاصيل

بالتوازى مع احتفالات الدول باليوم العالمى للمخلفات الإلكترونية والذى يوافق 14 أكتوبر، أكد الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أنه تم إطلاق مبادرة لتجميع المخلفات الإلكترونية من المنازل، من خلال تطبيق إلكترونى اطلق عليه اسم "e.tadweer"، يتم تحميله على أى موبايل، بهدف اللتواصل مع المواطنين للتخلص من المخلفات الإلكترونية المنزلية بطريقة آمنة.

وقال العربى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن تدوير المخلفات الالكترونية استثمار ناجح يحقق عوائد اقتصادية للدولة، ولذلك بدأت شركات كثيرة الآن فى العمل فى هذا المجال، ففى البداية تم العمل بمصنع واحد، وحاليا تم وصولهم إلى 12 مصنعا تعمل فى تدوير المخلفات الالكترونية، بالإضافة إلى 6 مصانع لتدوير بطاريات الرصاص وهذه المصانع فى زيادة مستمرة .

واضاف العربي، أن اتحاد الصناعات ممثلا فى مكتب الالتزام البيئى يقوم بتجميع المخلفارت الالكتونية، من خلا نقاط التجميع ويقوم بإعطائها للمصانع، التى تعمل فى إعادة التدوير، حيث أنه تم إصدار قانون فى 10 الماضى يلزم الجهات الكبيرة والحكومية والقطاع الخاص بعدم مقدرة بيع المخلفات الالكترونية الناتجة عن أعمالهم، إلا للمصانع المرخص لها بذلك.