اليوم السابع
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7 خطوات يجب اتباعها قبل تشغيل الدفاية لتجنب الماس الكهربائى... إعرف التفاصيل

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:00 ص
7 خطوات يجب اتباعها قبل تشغيل الدفاية لتجنب الماس الكهربائى... إعرف التفاصيل الدفاية الكهربائية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات التى يجب اتباعها قبل تشغيل الدفاية الكهربائية للتأكد من سلامتها وذلك لتجنب حدوث أى حوادث ناتجة عن سوء استخدام الدفاية الكهربائية التى تسبب احيانا فى اندلاع الحرائق وتهدد حياة المواطنين، وفيما يلي بعض النصائح الهامة للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية وتجنب التعرض للحرائق، وهى كالاتى:
 
1- التأكد من سلامة الدفاية من خلال مراجعة  القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي بداخلها .
 
2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
 
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
 
4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
 
5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.
 
6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.
 
7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفاية الكهربائية

الماس الكهربائي



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