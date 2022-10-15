6 طرق للإقلاع عن التدخين تخلصك من خطر الإصابة بالسرطان

كتبت إيناس البنا

التدخين أحد الأسباب الرئيسية المسببة للسرطان فى العالم، حيث يقول الأطباء إن التدخين يسبب ما لا يقل عن 15 نوعًا مختلفًا من السرطان، بما فى ذلك نوعان من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، سرطان الرئة والأمعاء.

تشمل السرطانات الأخرى التى يسببها التدخين سرطان الفم والبلعوم (الحلق العلوي) والأنف والجيوب الأنفية الحنجرة والمرىء والكبد والبنكرياس والمعدة والكلى والمبيض والمثانة وعنق الرحم وبعض أنواع اللوكيميا.

ومن ثم إليك بعض الطرق لتقليل خطر الإصابة بالسرطان وفقا لموقع webmd..

العلاج ببدائل النيكوتين

هناك عدد كبير من لصقات النيكوتين واللثة وأقراص الاستحلاب التى يمكن شراؤها بدون وصفة طبية تساعد فى تقليل الرغبة الشديدة، عادةً ما تكون هذه العلاجات قصيرة المفعول آمنة للاستخدام ويمكن أن تقلل التدخين بشكل كبير.

تجنب المحفزات

أحد أقوى الأماكن التى تحفز على التدخين الحفلات أو اللقاء مع الأصدقاء، أو حتى فى المكتب حيث يكون عامل التوتر مرتفعًا، اكتشف محفزاتك وخطط لتجنبها أو تجاوزها دون استخدام التبغ.

تأخير الرغبة الشديدة

إذا كانت لديك رغبة قوية استمر فى دفع نفسك للانتظار لمدة عشر دقائق أخرى وصرف انتباهك عن فعل شىء آخر.

التمرين

أفضل طريقة للتعامل مع الرغبة الشديدة هي ممارسة الرياضة، تعد ممارسة التمارين الرياضية وفترات قصيرة من النشاط مثل الجري وركوب الدراجات والمشي أفضل طريقة لإلهاء نفسك، إذا كنت في المنزل وتعمل على جهاز كمبيوتر، فجرّب القرفصاء أو ثني الركبة العميق أو تمارين الضغط أو حتى الجلوس.

التأمل

من أفضل الطرق لتجنب التدخين هو الاسترخاء والتأمل. يمكن أن تؤدي مقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ إلى إحداث الكثير من التوتر، ومن ثم حاول التنفس بعمق، أو استرخاء العضلات، أو اليوجا، أو التخيل، أو التدليك ، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

امضغ شيئًا

لتحويل انتباهك عن الرغبة المستمرة في التدخين، ضع شيئًا في فمك وامضغه، يمكن أن تساعدك العلكة الخالية من السكر أو الحلوى الصلبة أو الجزر أو المكسرات أو البذور في التغلب على الرغبة الشديدة في التدخين.