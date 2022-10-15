وزير خارجية الهند يشيد بـ"حياة كريمة"..ويؤكد: دعونا مصر لحضور اجتماع مجموعة الـ20

كتب ـ أحمد جمعة

أشاد الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند، بمشروع حياة كريمة الذي تنفذه الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن مصر والهند لديهم تاريخ طويل من العمل معا.

أوضح وزير خارجية الهند في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أنه تم التطرق إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية التي تؤثر على الطاقة والغذاء في العالم، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية وناقشنا سبل دفع العلاقات بين البلدين قدما وأن يكون هناك تعاونا في القضايا الدولية وكيفية التعاون والعمل في المنتديات، موضحا أنه تم دعوة مصر لحضور اجتماع مجموعة العشرين المقبلة حيث تترأس الهند الاجتماعات، موضحا أن مصر ستضيف قيمة لاجتماع مجموعة العشرين المقبل.

أشار إلى أن بلاده تدعم مصر التي تحتضن مؤتمر cop27 في مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل، موضحا أهمية تنفيذ الدول لالتزاماتها تجاه المناخ خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية أن يكون هناك دعما ماليا للدول النامية وسيتم طرح هذا الأمر في اجتماع قمة العشرين المقبل.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مؤتمر cop27 تبلغ أهميته باعتباره يناقش قضايا وجودية تهم العالم أجمع وله انعكاسات على الدول، مشيرا إلى أن عدم التزام الدول بالعمل المشترك ضمن إطار الأمم المتحدة المتمثل في مؤتمرات تغير المناخ سيؤدي ذلك لمزيد من التدهور التي سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البشرية.