وثمّن باذيب، وفقًا لقناة (اليمن الفضائية)، بالمبادرة التي أطلقها البرنامج العالمى للزراعة والأمن الغذائى (GAFSP) لدعم الدول وخاصة الدول الأقل نموا، ومنها اليمن، التي تواجه أزمة غذائية حادة وكوارث طبيعية بسبب تغير المناخ.



وأشار باذيب إلى الظروف الاقتصادية والإنسانية بالغة الصعوبة التي يعاني منها اليمن، التي أدت إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وكذلك الأزمة الإنسانية التي امتدت لتشمل 80% من السكان الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية.



وأكد أن الحكومة اليمنية تولي أهمية قصوى لقطاع الأمن الغذائي بصورة خاصة وقطاع الزراعة بصورة عامة، حيث تمثل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5% من سكان الجمهورية، بالإضافة إلى المساهمة المرتفعة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.3% عام 2020.



وأعرب الوزير باذيب عن تطلع الحكومة اليمنية وتعويلها على المجتمع الدولي وعلى البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في حشد تمويلات لمشاريع الأمن الغذائي وإنتاج القمح والمحاصيل الزراعية التي تقلل من فجوة الغذاء وتحدٍ من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، والعمل معًا لتحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تعصف باليمن والمنطقة والعالم.