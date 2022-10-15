وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى.. صور

كتب ـ على عبد الرحمن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، بعمداء مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني، والدكتور هانى السباعى مدير عام شئون القرآن، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم.

وفى كلمته رحب وزير الأوقاف بالعمداء الحضور، موجهًا الشكر لهم على حضورهم، مؤكدًا على أهمية إعمال العقل فى فهم النص، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم دقيق أو إدراك كاف لفهم معانيها ومراميها ومقاصدها العامة، وأن مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم تتيح أمام الراغبين تلقى هذه العلوم على أيدى العلماء المتخصصين، كما أنها أحد أهم وسائلنا لخدمة القرآن الكريم.

كما اطلع وزير الأوقاف العمداء على مجمل النشاط العلمى والدعوى والثقافى لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى جهود الوزارة فى العناية بالنشء بدءًا من البرنامج الصيفى للطفل والذى تم تطويره إلى البرنامج التثقيفى للطفل خلال فترة الدراسة ويعقد يوم الخميس من كل أسبوع، كما أشار إلى تكثيف الوزارة لعدد من الأنشطة الدعوية بهدف توفير سبل متعددة للتعلم للراغبين فى التزود بالعلوم الشرعية واللغوية، منها: الدروس المنهجية، ومجالس الإقراء بالمساجد الكبرى، والتى تجمع بين التعليم والتثقيف العام، ومن خلالها يمكن الحصول على إجازات معتمدة لراغبى طلب العلم، وكذلك إطلاق المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكذلك مجالس الإفتاء، وفيما يخص المقارئ القرآنية فقد أقامت الوزارة العديد من المقارئ كمقرأة الجمهور، ومقرأة الأئمة والواعظات وأعضاء المقارئ، هذا بالإضافة إلى مقرأة كبار القراء بالروايات المختلفة والقراءات العشر، مؤكدًا أن كل هذه الجهود المبذولة تأتى خدمة لكتاب الله (عز وجل).

كما أكد وزير الأوقاف على إقامة عدد من الندوات العامة فى مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الدينى فى ذلك، وكذلك إقامة مسابقة قرآنية كبرى على مستوى الجمهورية بين الدارسين فى هذه المراكز فى حفظ القرآن الكريم والمناهج التى يدرسونها يقيمها القطاع الدينى بالوزارة.

وأهدى وزير الأوقاف العمداء عددًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما كرَّم وزير الأوقاف الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى لعام 2022م وهم:

الشيخ أحمد عبد المنعم على الغنام - البحيرة - (عشرون ألف جنيه + شهادة تقدير).

الشيخ أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد - الجيزة - (خمسة عشر ألف جنيه + شهادة تقدير).

الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم - جنوب سيناء - (عشرة آلاف جنيه + شهادة تقدير).

الشيخ عبد الرحمن جمعة إبراهيم البقرى - الغربية - (خمسة آلاف جنيه + شهادة تقدير).

الشيخ عبد الحميد محمد محمد محمد حارس - الوادى الجديد - (خمسة آلاف جنيه + شهادة تقدير).

الشيخ محمد أحمد حسن موسى - الجيزة - (خمسة آلاف جنيه + شهادة تقدير).

الشيخ محمد محمد إسماعيل ملكة - البحيرة - (خمسة آلاف جنيه + شهادة تقدير).

الشيخ رامى مرسى محمد مرسى - الإسكندرية - (خمسة آلاف جنيه + شهادة تقدير).







وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى



وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى



وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى



وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى



وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى



وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى



وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة الخطيب المثالى