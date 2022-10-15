مياه القناة: افتتاح محطة مياه أم عزام فى العيد القومى لمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة محطة مياه أم عزام بمركز ومدينة القصاصين يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالشركة للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد لجميع مكونات المحطة، حيث من المنتظر أن يفتتحها اللواء شريف بشارة محافط الإسماعيلية ضمن الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسماعيلية فى إطار العمل المستمر لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى طبقا للمواصفات القياسية.

مؤكداً علي جاهزية الشركة بمعداتها لتنفيذ مشروعات مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين احوال المواطنين .

وأشار رئيس الشركة الى ان اعمال الاحلال والتجديد شملت جميع مكونات المحطة والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٤٠٠ م٣ يوم لخدمة عدد من القرى منها أبو محارب ، وعزبة صبرى،مساكن أم عزام، وعرب أبو القاسم .

و أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة أولى أولويات خطة العمل ، هذا بالاضافة الى المتابعة المستمرة لحالة المحطات ، وصيانة المحابس وتنفـيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.