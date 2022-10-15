مغامر يبدأ رحلة "تغير المناخ" من أسوان إلى شرم الشيخ عبر دراجة كهربائية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يخوض المغامر المصرى "على عبده" تجربة مغامرة جديدة، فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ الدولية، وبدأ رحلته عبر دراجة كهربائية من مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي إلى مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأطلق عليها رحلة لقمة المناخ.

وقال علي عبده، المغامر المصرى، إن رحلته هي الرحلة الأولي من نوعها في العالم، للتوعية بالتغير المناخى فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ " COP 27 " فى نوفمبر المقبل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف المغامر المصرى، أن رحلته إلى مؤتمر المناخ تمتد على مدار 30 يوماً بدءاً من 10 أكتوبر ، لتصل إلى مدينة شرم الشيخ مع انعقاد قمة المناخ شملت المرور على عدد من المحافظات ، بدأت من مدينة أبو سمبل السياحية من خلال استقلال دراجة كهربائية صديقة للبيئة.

وأشار، إلى أنه تم إطلاق أولى فعاليات الرحلة من أمام معبدى أبو سمبل ، ثم التوجه إلى مدينة أسوان لتستكمل الرحلة مروراً بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر ، وأيضاً محافظات الساحل الشمالى حتى السلوم وسيوة والواحات البحرية ، ثم سيناء ، وأخيراً مدينة شرم الشيخ ليقطع مسافة 12 ألف كم.

وأوضح على عبده، بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب وتشجيعهم على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدى لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ ، مع رفع الوعى بأساليب التكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن المبادرة تشهد رعاية من وزارات الشباب والرياضة والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، والإنتاج الحربى ، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ، وغيرها من الجهات الأخرى الراعية للمبادرة.

من جانبه، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للجهات المختصة بتسخير كافة الإمكانيات أمام المغامر المصرى على عبده حيث كان فى استقباله عدد من مسئولى المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تشهد وتستقبل خلال الفترة الحالية العديد من الفعاليات سواء على المستوى المحلى أو الدولى ، مع إستقبال مبادرة " رحلة إلى مؤتمر المناخ " والتى تأتى ضمن الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفى السياق، أوضح الدكتور ممدوح السيد، رئيس جهاز شئون البيئة، بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة تم تقديم التيسيرات المختلفة للمغامر المصرى على عبده لاستكمال رحلته للوصول إلى مدينة شرم الشيخ.



المغامر-المصرى-والمشاركون-معه



المغامر-أمام-ديوان-محافظة-أسوان



جانب-من-انطلاق-الرحلة



أسوان