مصرع موظف بالمعاش تناول عن طريق الخطأ قرص حفظ الغلال في الخانكة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، يفيد استقبال موظف بالمعاش لقي مصرعه إثر تعرضه لحالة تسمم بسبب تناوله قرص حفظ الغلال بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ه م أ"، موظف بالمعاش، مقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، إثر إصابته بحالة تسمم بسبب تناوله حبة حفظ الغلال عن طريق الخطأ، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لسرعة إسعافه، إلا أنه توفي فور وصوله المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.