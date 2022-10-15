مصرع موظف بالمعاش تناول عن طريق الخطأ قرص حفظ الغلال في الخانكة

لقي موظف بالمعاش مصرعه، إثر تعرضه لحالة تسمم، بسبب تناوله قرص حفظ الغلال، عن طريق الخطأ، بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنه توفى فور وصوله المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، يفيد استقبال موظف بالمعاش لقي مصرعه إثر تعرضه لحالة تسمم بسبب تناوله قرص حفظ الغلال بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ه م أ"، موظف بالمعاش، مقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، إثر إصابته بحالة تسمم بسبب تناوله حبة حفظ الغلال عن طريق الخطأ، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لسرعة إسعافه، إلا أنه توفي فور وصوله المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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