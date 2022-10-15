اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع مواطن غرقا في بحر دسيا بالفيوم

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:14 ص
مصرع مواطن غرقا في بحر دسيا بالفيوم غرق
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه غرقا في بحر دسيا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بوجود جثة لفريق ببحر دسيا وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثة وتبين انها لمواطن يدعي "محمد م  ح" ٥٢ سنة مقيم بمنطقة الحزن بمدينة الفيوم،  وتم نقل الجثة الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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