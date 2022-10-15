مصرع شخص صدمه قطار بمركز ملوى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه بعدما صدمه قطار بمركز ملوي، جنوب المنيا، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شخص إثر حادث قطار بمركز ملوي، وتم نقلة إلى المستشفى.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع المدعو إسماعيل. ع. ع 25 سنة، مقيم بمركز الفتح محافظة أسيوط، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بانتشال جثة "حسام عبد التواب" 21 عاما، عامل، مقيم بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط من داخل مصرف زراعي، حيث غرق داخل المجري المائي في ظروف غامضة.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.