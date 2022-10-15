اليوم السابع
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مصرع شخص سقط من أعلى برج تابع لإحدى شركات الاتصالات فى الهرم

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:57 ص
مصرع شخص سقط من أعلى برج تابع لإحدى شركات الاتصالات فى الهرم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى برج خاص بإحدى شركات الاتصالات بمنطقة الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الضحية يعمل بالشركة وخلال صيانة البرج اختل توازنه، ولقى مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من علو بمنطقة الهرم. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الضحية يعمل بإحدى شركات الاتصالات، أثناء صيانة برج اتصال تابع للشركة، اختل توازنه وسقط أرضا، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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