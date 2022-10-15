محافظ كفر الشيخ : إزالة 20 حالة تعد بالحامول على مساحة 13 ألفا و400 متر

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجه 20، اليوم السبت، من إزالة 20 قرار تعدى على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 4722 م عبارة عن تعدي على أملاك الري والصرف مباني وزراعة حرم الترع والمصارف، وجرى تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إستمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفيين، مؤكداً أنه ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه ال20، 130 حالة تعدي على مساحة 13 ألف و400 متر.



ازالة تعدي على املاك الدولة