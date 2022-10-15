محافظ شمال سيناء: منح أراضى المنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح أراضى المنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار في المنطقة .

وأعلن المحافظ أثناء لقائه مع هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية بحزب مصر أكتوبر بشمال سيناء برئاسة أنور أبو زغلة أمين عام الحزب، أن المنطقة الصناعية ببئر العبد تضم عدد 96 قطعة كاملة المرافق والخدمات، داعيا جميع الأحزاب والجهات القادرة إلى الاستثمار في المنطقة الصناعية ببئر العبد وإقامة المشروعات والشركات بها لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة بالمحافظة .

وأضاف المحافظ أنه توجد أيضا المنطقة الحرفية للصناعات بالعريش، وجاهزة للاستثمار واقامة المشروعات بها ، مشيرًا إلى أن المحافظة والجهاز التنفيذى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على مستوى المحافظة، مطالبا جميع الأحزاب القيام بأنشطتها على أرض المحافظة دعما للديمقراطية والتواجد بقوة في الشارع وعلى أرض الواقع لصالح المواطنين .

ومن جانبه، قدم أنور أبو زغلة أمين عام الحزب بالمحافظة التهنئة إلى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإلى شعب مصر والمحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وأعلن أنه تم اشهار حزب مصر أكتوبر في سيناء لدعم الدولة المصرية وللصالح العام لدعم المواطنين والتركيز على المرأة والشباب وذوى الهمم ودعما للدولة.

وأشار إلى حرص الحزب على التواصل الجماهيرى ونقل معاناة المواطنين الى الجهاز التنفيذى لايجاد آلية مناسبة لحلها، حرصا على الوطن والمواطنين معا، كما أشار إلى حرص الحزب على إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع والعمل على حل قضاياه، والمشاركة فى دعم وتقوية الدولة .