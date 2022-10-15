محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية يكرمون 18 مشروعا بمبادرة المشروعات الخضراء

كتبت - مرام محمد

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، أصحاب المشاريع الفائزة ب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27".

وشهد المؤتمر تكريم 18 مشروعا بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة تُغطي مختلف فئات المشروعات المستهدفة، والتي تشمل: تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

وارتكزت المشاريع الفائزة بالمبادرة على 6 مجالات، ضمت المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

ففي محافظة القاهرة، فاز المهندس عاطف مبارك حسن أحمد، بمشروعه تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة وذكية عن فئة المشروعات الكبرى، وفاز الدكتور محمد أحمد إبراهيم عيد العزيز عن مشروع تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية واختيارها عن فئة المشروعات المتوسطة، وفازت إيناس هشام عبد المعبود عن مشروع الطاقة النقية فئة المشروعات الناشئة، كما فاز المهندس محمد سعيد على الدين عن مشروع تنظيف مياه النيل من المخلفات وإعادة تدويرها عن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، وفازت الدكتورة نهى سمير دنيا بمشروعها "شمي بي جرين" عن فئة مشروعات المرأة.

وفي محافظة الجيزة، تم اختيار مشروع "شجرة بيتنا" المقدم من الطالبة دنيا إبراهيم السعيد الخطيب ليكون سفيراً لمحافظة الجيزة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة والذى ينتمى إلى فئة مشروعات الزراعة الحضرية لتنمية ضواحى المدن والأحياء بالمحافظة من خلال زراعة الأسطح، وفاز المهندس إبراهيم محمد حسن بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى ابو رواش، عن المشروعات الفائزة كبيرة الحجم المشروع، ومن المشروعات متوسطة الحجم المشروع المقدم من شركة اورجانيك فوود اندسترى بمشروع فهودى فارم للأمن الغذائي، ومن المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة " المقدم من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، ومن المشروعات المجتمعية الغير هادفة للربح المقدم من إسلام عبد الخالق ابو بكر بإحدى المدارس الدولية وهو إعادة استخدام النفايات فى الأنشطة التعليمية، ومن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيرات المناخ المشروع المقدم من السيدة سعيدة محمود حسين بإحدى جمعيات التنمية بمشروع فيد واستفيد.

وفي محافظة القليوبية، فازت المهندسة منال زين العابدين بمشروعها "تحسين وتطوير منطقة العكاشة" عن فئة المشروعات الكبيرة، وفاز الدكتور أحمد خالد عبد الوهاب محمد بمشروعه "إدارة وتشغيل معدات نقل التربية خلال إعداد البنية التحتية للمناطق الزراعية من أجل تخفيض استهلاك الطاقة" عن فئة المشروعات المتوسطة، كما فازت ماجدة محمود الحلفاوى بمشروعها "اكبسني" عن فئة المشروعات الصغيرة، وفاز عمر سامح محمود الديب بمشروعه "27000 شجرة إلى مؤتمر المناخ cop27” عن فئة المشروعات الناشئة، وفازت سلمى سامي محمد عن مشروعها "دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي" عن فئة المشاريع غير الهادفة للربح، وفازت هيام سعيد علي بمشروعها "تحسين مقاومة أسماك البلطي النيلي للتغيرات المناخية باستخدام دلائل جينية فريدة وعلائق غذائية نانونية" عن فئة مشروعات المرأة.