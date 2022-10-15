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لطلاب أولى ثانوى.. خطوات استلام التابلت والأوراق المطلوبة

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. خطوات استلام التابلت والأوراق المطلوبة التابلت - طلاب
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسليم المديريات والإدارات التعليمية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، كما قامت المدارس بتسليمه للطلاب، ونقدم فى التقرير التالى خطوات استلام التابلت والأوراق المالية.
 
- التوجه إلى مكتب البريد لسداد تأمين التابلت.
- يسداد قسط تأمين جهاز التابلت 105 جنيهات لكل طالب.
 
 صورة من شهادة ميلاد الطالب.
 
ـ صورة بطاقة ولى الأمر.
 
ـ إيصال تأمين التابلت الأصلى بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.
 
ـ إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.
- يتسلم الطالب جهاز التابلت من المدرسة التابع لها.
 
 

التربية والتعليم

تامين التابلت

قسط تامين التابلت

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تسليم أجهزة التابلت



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