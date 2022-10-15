قبل ما تبدأ الدايت اعرف نظام كيتو الغذائى..وتجنب المعجنات والأطعمة المصنعة

يعتبر إعطاء الأولوية للألياف الغذائية أمرًا رائعًا ويمكن أن يساهم في نظام هضمي سليم ويعمل بشكل جيد ومع ذلك ، فإن تحقيق التوازن بين العناصر الغذائية مثل البروتين والدهون الصحية ، أثناء تناول الكيتو ، سيكون أكثر أهمية في إعطاء جسمك ما يحتاجه، تسهل الأطعمة الغنية بالبروتين عملية حرق الدهون في الجسم ، حيث تحرق المزيد من السعرات الحرارية لهضمها ، فإن تناول المزيد من الدهون الصحية (باعتدال بالطبع) يمكن أن يجعل جسمك يشعر بالشبع لفترة أطول ، وهو مصدر رائع لمحاولة إنقاص الوزن بطريقة صحية.

نظام الكيتو قائم على الحد من الكربوهيدرات للحفاظ على الحالة الكيتونية، و أي أطعمة غنية بالسكر أو أطعمة مصنعة هي إلى حد كبير محظورة على الكيتو، وتناول المعجنات سيزيد من تناولك اليومي من الكربوهيدرات أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي، فالسعرات الحرارية الزائدة والسكريات المضافة في الحلويات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى مشاكل صحية مثل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب .

تميل المشروبات السكرية ، مثل المشروبات الغازية والعصائر أو المشروبات بنكهة الفاكهة والشاي الحلو ، الاحتواء على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات المضافة، إذا كنت تحاول اتباع نظام كيتو الغذائي ، فإن تناول الكثير من هذه الأنواع من المشروبات يمكن أن يتسبب في عودة الجسم إلى تكسير الكربوهيدرات للحصول على الطاقة بدلاً من الدهون المخزنة.

3 زبادي محلى

يمكنك تجنب الزبادي المحلى أو بنكهة الفاكهة التي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى حوالي 12 ملعقة صغيرة من السكر النقي ، يمكن أن يكون وعاء من الزبادي اليوناني مصدرًا رائعًا للبروتين في الصباح ، وهو أمر رائع بشكل خاص لنظام كيتو الغذائي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي 100 جرام من الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم على حوالي 10 جرامات من البروتين ، و 0.5 جرام من الدهون ، و 4 جرامات فقط من الكربوهيدرات ، مما يجعلها وجبة خفيفة مناسبة للكيتو



4 الفاصوليا والعدس

بعد بدء نظام كيتو الغذائي ، قد يجد بعض الناس أنه يقطع معظم مصادر الألياف في النظام الغذائي والكثير من العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة الغنية بالألياف، تصادف أن الفاصوليا والعدس جزء من هذه الفئة ، خاصةً لأنها أكثر أنواع البقوليات ثقلاً في الكربوهيدرات، على الرغم من أنها مليئة بأطنان من الألياف وكميات كبيرة من البروتين ، إلا أن هذه الأطعمة قد يصعب دمجها في نظام غذائي يركز على الكيتو لأنها تصل إلى ما بين 40-50 جرامًا من الكربوهيدرات لكل حصة 100 جرام .



5 اللحوم المصنعة

تلعب البروتينات والدهون الصحية دورًا مهمًا في نظام كيتو الغذائي، في حين أن اللحوم فائقة المعالجة - مثل اللحوم الباردة والهوت دوج لا تحتوي على الكربوهيدرات أو السكريات ، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من النترات وليست جيدة لصحة قلبك على المدى الطويل لذلك ، عند التخطيط لوجبات تحتوي على البروتينات والدهون الصحية في الاعتبار ، يجب أن تحاول اختيار خيارات اللحوم الخالية من الدهون للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.