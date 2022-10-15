اليوم السابع
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شيخ الأزهر يجدد تكليف محمود صبيحة بتسيير أعمال مدن البعوث الإسلامية

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:10 م
شيخ الأزهر يجدد تكليف محمود صبيحة بتسيير أعمال مدن البعوث الإسلامية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب ـ لؤى على

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أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار رقم 46 أ لعام 2022، بتجديد تكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة، بتسيير أعمال رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، لمدة عام اعتبارا من 4 أكتوبر 2022.
 
يأتى القرار عقب عملية التطوير التي شهدتها مدن البعوث من أنشطة وخدمات وغيرها من الأمور التي نالت استحسان وإشادة من الجميع، وتقدم جميع العاملين بمدينة البعوث الإسلامية والطلاب الوافدين بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تجديد تكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة القيام بتسيير أعمال رئاسة قطاع مدن البعوث الإسلامية.
 
 
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الطلبة الوافدين

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