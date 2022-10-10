اليوم السابع
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شيخ الأزهر يكرم فريق الأزهر حاصد المركز الأول عربيا بالأسبوع العربي للبرمجة بتونس

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:36 م
شيخ الأزهر يكرم فريق الأزهر حاصد المركز الأول عربيا بالأسبوع العربي للبرمجة بتونس تكريم الإمام أحمد الطيب
كتب لؤى على

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كرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، فريق طلاب الأزهر المشاركين في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة، بمناسبة تتويجه بالمركز الأول، في الاحتفال الذي نظَّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة".

 

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه طلاب الأزهر خلال مشاركتهم في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، وتتويجهم بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي، مؤكدًا أهمية مواصلة التميز والتفوق من أجل تحقيق رفعة أمتنا وطننا، وصناعة نهضته وتقدمه.

 

وتكوَّن الفريق الذهبي للأزهر الحاصل على الميدالية الذهبية في النشاط غير الموصول بالحاسوب على مستوى العالم العربي، من ثلاث طلاب بالصف الثالث الإعدادي بمعهد "دراو" بمنطقة أسوان الأزهرية؛ وهم: أحمد أشرف محمد عبدالله، وكريم سعيد محمد محمود، وعبد الرحمن أشرف محمد مرسي، وأشرف عليهم المعلمةُ سناء محمد مصطفى السبيعي، معلمة العلوم الشرعية بالمعهد.

 

جدير بالذكر أن مصر قد حصلت على أربعة ميداليات على مستوى الوطن العربي؛ ميداليتان ذهب وواحدة فضية وواحدة برونزية؛ وأُقيم الاحتفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالعاصمة التونسية، وتم تكريم الفائزين من قِبَلِ الدكتور فتحي السلوتي، وزير التربية والتعليم التونسي، والدكتور محمد بن عمرو، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو".

 

 


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