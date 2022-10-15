شركات البورصة توزع 122 مليون جنيه أرباحًا نقدية خلال أول 10 أيام من أكتوبر

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة، أرباحًا نقدية بلغت 24.6 مليار جنيه منذ بداية العام، مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و1.106 مليار جنيه خلال مارس، 13.421 مليار جنيه خلال أبريل، 3384 مليون خلال مايو، و2.33 مليار جنيه خلال شهر يونيو.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا نقدية بقيمة 79 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و523 مليون جنيه خلال أغسطس، و322 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و122 مليون جنيه حتى 10 أكتوبر الجاري.

وخلال الأسبوع الماضي، وزعت الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، الكوبون رقم 10 بقيمة 0.04 جنيه.

وخلال شهر يونيو الماضى، وزعت 9 شركات كوبونات مدفوعة، وهي: ابن سينا فارما، وحديد عز، والإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد-الإسكندرية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ومصر بنى سويف للأسمنت، والدلتا للسكر، وبى انفستمنتس القابضة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيمأوية، والشمس للإسكان والتعمير بقيمة 0.1 جنيه، 0.8 جنيه، 0.8 جنيه، 0.5 جنيه، 2.09 جنيه، 0.5 جنيه، 0.5 جنيه، 2.922 جنيه، 0.15 جنيه، على التوالي.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.