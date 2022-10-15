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رابط فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 من الشركة المصرية للاتصالات

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:31 ص
رابط فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 من الشركة المصرية للاتصالات فاتوره التليفون الارضي
كتب - إسلام سعيد

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ننشر تفاصيل وطرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الرابط " https://billing.te.eg/ar-EG" حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أن تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 مستمرة حتى يوم 14 نوفمبر 2022، وذلك قبل أن يتم تحويل الخط للاستقبال بعد يوم 14 ديسمبر، ويتم فرض غرامة مالية لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي.

فاتوره التليفون الارضي أكتوبر 2022

فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال شهر أكتوبر 2022 تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي، ومنحت الشركة المصرية للاتصالات العملاء في وقت سابق شهر سماح لتحويل الخطوط استقبال ثم انتهاء فترة السماح فى منتصف يوليو.

فاتورة التليفون الأرضي

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2022، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

 

فاتوره التليفون الارضي .. "المصرية للاتصالات" تتم بنجاح اختبارات تشغيل شرائح الاتصالات المدمجة eSIM

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، أنها قد أتمت بنجاح الاختبارات الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" على شبكاتها، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال لتقديم أفضل الحلول التقنية التى تضمن تقديم خدمات جديدة متطورة تنال رضا العملاء وتلبى احتياجاتهم المتطورة وتطلعاتهم التكنولوجية.

وبإتمام هذه الاختبارات بنجاح، تكون شبكات المصرية للاتصالات قد أكدت جاهزيتها لإتاحة خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" لعملائها فور ترخيصها، حيت تنتظر الشركة المحددات التنظيمية التى سوف يقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة فى مصر.

 

 


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رابط فاتوره التليفون الارضي

رابط فاتورة التليفون الأرضي

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