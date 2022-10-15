حبس عاطلين لحيازتهما 17,5 كيلو حشيش داخل سيارة أجرة في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 17.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط اجرامي تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش والاقراص المخدرة علي عملائه .

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وعمل كمين والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة أجرة ميكروباص بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,225,000جنيه مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت لمباشرة النيابة التحقيقات.