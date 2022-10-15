حافظ على صحة جهازك الهضمى وتجنب الغازات بتناول هذه الأطعمة الصحية

كتبت فاطمة ياسر

يعاني بعض الأشخاص من تراكم الغازات في البطن ، وهذه المشكلة تصيب الجهاز الهضمى وتسبب له العديد من المشاكل الصحية، كالعصبية، والشعور بألم شديد في البطن، لذا يجب التعرف على أفضل الأطعمة التى تساهم فى علاج هذا الأمر وفقا لموقع WEBMED ومنها:

- فواكه وخضراوات، فهي من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجهاز الهضمي، لأنها غنية بالألياف، ونسبة جيدة من الماء، ولذا أكثر من تناول الفلفل الألوان، والتوت، والخيار والخس، والأفوكادو، جميعها أطعمة مميزة، ومهمة لصحة الجهاز الهضمي.

- ابتعد عن تناول الزبادي ومنتجات الألبان، لأن بعض الأشخاص يعانون من حساسية اللاكتوز، الذي عرضهم لتراكم الغازات في البطن، والاضطرابات المعوية، ولذا يمكنك تناول الحليب خالي اللاكتوز، لأنها غنية بمكملات البروبيوتيك التي من دورها تخفيف الغازات.

- البروتينات الخالية من الدهون تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ والحد من تراكم الغازات في الجسم، لذا عليك تناول البروتين الخالي من الدهون، كالسمك المشوي واللحوم الحمراء المشوية،، فجميعها أطعمة قليلة الدهون ومفيدة.