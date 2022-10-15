اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

حافظ على صحة جهازك الهضمى وتجنب الغازات بتناول هذه الأطعمة الصحية

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:00 ص
حافظ على صحة جهازك الهضمى وتجنب الغازات بتناول هذه الأطعمة الصحية البطن
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعاني بعض الأشخاص من تراكم الغازات في البطن، وهذه المشكلة تصيب الجهاز الهضمى وتسبب له العديد من المشاكل الصحية، كالعصبية، والشعور بألم شديد في البطن، لذا يجب التعرف على أفضل الأطعمة التى تساهم فى علاج هذا الأمر وفقا لموقع WEBMED ومنها: 
 
- فواكه وخضراوات، فهي من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجهاز الهضمي، لأنها غنية بالألياف، ونسبة جيدة من الماء، ولذا أكثر من تناول الفلفل الألوان، والتوت، والخيار والخس، والأفوكادو، جميعها أطعمة مميزة، ومهمة لصحة الجهاز الهضمي. 
 
- ابتعد عن تناول الزبادي ومنتجات الألبان، لأن بعض الأشخاص يعانون من حساسية اللاكتوز، الذي عرضهم لتراكم الغازات في البطن، والاضطرابات المعوية، ولذا يمكنك تناول الحليب خالي اللاكتوز، لأنها غنية بمكملات البروبيوتيك التي من دورها تخفيف الغازات. 
 
- البروتينات الخالية من الدهون تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ والحد من تراكم الغازات في الجسم، لذا عليك تناول البروتين الخالي من الدهون، كالسمك المشوي واللحوم الحمراء المشوية،، فجميعها أطعمة قليلة الدهون ومفيدة. 

الغازات

تحسن الجهاز الهضمي

الجهاز الهضمي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة