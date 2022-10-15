جين الحظ.. 3 من كل 10 أشخاص لديهم جين وراثى يمنع العدوى بفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أنه ربما تكون محظوظا عندما تحمل الجين الذى يحميك من الإصابة بفيروس كورونا، الأبحاث تؤكد أن 3 من كل 10 أشخاص لديهم جين وراثى يمنع العدوى بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، سيعطي الجين HLA-DQB1 * 06 الأشخاص المزيد من الأجسام المضادة بعد تلقى لقاح كورونا.

قال العلماء، إن ما يقرب من 30 إلى 40 % من الناس لديهم جين الحظ، مؤكدين أن بعض الناس قد لا يصابون بفيروس كورونا أبدًا بفضل جيناتهم، حيث وجد باحثون من جامعة أكسفورد، إن الأشخاص الذين لديهم طفرة معينة ينتجون استجابة أكبر للأجسام المضادة بعد التطعيم، موضحين، إن حوالي 30 إلى 40 % من الناس لديهم الجين المعروف باسم HLA-DQB1 قد تكون الحماية المعززة كافية لمنع العدوى تمامًا.

وقالت الصحيفة، قد يفسر هذا الأمر سبب عدم إصابة بعض الأشخاص بالفيروس، حتى عندما يصاب أفراد الأسرة بالفيروس، مضيفة، إنه يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من الحالات المؤكدة مقارنة بأي دولة في العالم عند 179 مليون حالة، أي ما يعادل أكثر من نصف إجمالي عدد السكان.

من المحتمل أن يكون هذا أقل من الواقع، لأن الاختبار كان غير مكتمل في بداية تفشي المرض وبعض الأشخاص لم يخضعوا للاختبار أبدًا.

ومع ذلك، هناك العديد من القصص المتناقلة لأشخاص أصيبوا عائلاتهم بأكملها بالفيروس ومحميون من العدوى - حتى بعد مشاركة السرير مع شخص مريض.

أُطلق على هذه المجموعة من الأشخاص لقب "لا كوفيد أبدًا" ولم يتوصل العلماء مطلقًا إلى كيفية إدارتها، قد يكون لدى مجموعة Never Covid '' جين يسمى HLA-DQB1 والذي يمنحهم حماية أفضل بعد لقاحات كورونا .

قال الباحث الرئيسي الدكتور ألكسندر منتزر: لقد رأينا تباينًا واسعًا في مدى سرعة اختبار الناس لفيروس كورونا بعد التطعيم، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شفرتنا الجينية قد تؤثر على احتمالية حدوث ذلك بمرور الوقت.

قام العلماء بفحص عينات الدم من الأشخاص في 5 تجارب مختلفة، والتي نظرت في 1600 من البالغين الذين تلقوا لقاح فايزر لفيروس كورونا Pfizer- BioNTech أو لقاح استرازينيكاOxford-AstraZeneca كجرعة أولية.

كان لدى الأفراد الذين لديهم الجين أجسام مضادة - بروتينات تحمي من الغزاة الأجانب - في دمائهم مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم هذا الجين، نظروا أيضًا إلى مجموعة من الأشخاص الذين أجروا اختبارات كورونا كل أسبوع لأكثر من عام منذ اللقطة الأولى، كان من غير المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بجين HLA-DQB1 * 06 من `` عدوى اختراق '' على مدار 12 شهرًا - حيث أصيب الأشخاص بأعراض كورونا الخفيفة بعد اللقاح.

وأضاف الباحث المشارك البروفيسور جوليان نايت: "من هذه الدراسة لدينا دليل على أن تركيبتنا الجينية هي أحد الأسباب التي تجعلنا نختلف عن بعضنا البعض في استجابتنا المناعية بعد تطعيم كورونا، وقد نُشرت النتائج في مجلة Nature Medicine .