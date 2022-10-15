جامعة كفر الشيخ تعلن توصيات مؤتمر "التغيرات المناخية"

أوصى مؤتمر التغيرات المناخية والحاجة الى نهج عالم واحد صحة واحدة الذى نظمته جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرزاق يوسف دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، بحث منظمات المجتمع المدنى لبذل المزيد من الجهد لبناء مستقبل أفضل " أخضر وصحة"، قادر على التكيف مع المتغيرات المناخية، وتفعيل دور الجامعات فى تثقيف وتوعية المجتمع عن الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية وطرق مجابهتها والتكيف معها فى شتى المجالات والتوسع فى المكافحة البيولوجية بدلا من الكيميائية للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.

كما أوصى المؤتمر بضرورة الوقوف على الأمراض المشتركة التى قد تنتج من التغيرات البيئية والمناخية، وتشجيع تحول المجتمعات الجامعية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية، والتخطيط لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية لسلامة الأمن الغذائى والصحة العامة، وحث المنظمات الدولية المانحة لمضاعفة التمويل لدعم القضايا الصحية والمناخية.

كما أوصى المؤتمر بتوجيه البحث العلمى للوصول إلى بدائل أعلاف غير تقليدية للحيوانات والدواجن والأسماك، ووضع مجموعة من الضوابط للحد من اعتداء الإنسان على الطبيعة ومكافحة التصحر، وتطوير وتحسين الأصول الوراثية الحيوانية حفاظا على التنوع الحيوى وحماية للأمن الغذائى المصرى، وإعداد خريطة صحية للأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية لاتخاذ خطوات جادة لبناء نظام يدعم اتخاذ القرار على مستوى الرعاية الصحية، وتطبيق تكنولوجيا النانو لرفع الكفاءة المناعية وتحسين الصحة العامة.

جاء ذلك بمشاركة كليات الطب، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التمريض، الطب البيطرى والعلاج الطبيعى، وكليتى الزراعة وعلوم الثروة السمكية والمصايد "، بالغردقه، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبد الرازق سوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، ومقرر عام المؤتمر الدكتور حسن يونس.

بحضور الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، واالدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية فى مجال الطب البيطرى، الطب البشرى، طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى والعلوم، والزراعة.

ويأتى المؤتمر فى إطار اهتمام جامعة كفرالشيخ بقضية المناخ، والمساهمة فى تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التى تركز على تعزيز البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

حيث تم افتتاح فاعليات المؤتمر بإلقاء خمس محاضرات عامة للدكتور يوسف أحمد الغرباوى – رئيس جامعة جنوب الوادى بعنوان: "التغيرات المناخية وعلاقتها بعالم الفطريات"، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس بعنوان: " تأثير التغيرات المناخية على انتشار الآفات الحشرية والزراعية"، والدكتور محمد مصطفى عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب بعنوان: "تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان"، والدكتور مجدى حسنين الجعبرى، بكلية الطب البيطرى، جامعة كفرالشيخ بعنوان: " عالم واحد... صحة واحدة "رؤية بيطرية"، والدكتور أسامة محمد العجمى، بكلية الطب البشرى، جامعة كفر الشيخ بعنوان: " البروبيوتك والبريبيوتك والبوستبيوتيك فى الأطفال.

وبعد الافتتاح تم عقد تسع جلسات علمية على مدار ثلاثة أيام وذلك بمعدل أربع جلسات علمية للقطاع الطبى وأربع جلسات علمية لقطاع الطب البيطرى وواحد جلسة علمية لقطاع العلوم الزراعية، حيث تم إلقاء 64 بحثا علميا خلال هذه الجلسات، وعرض 66 بوستر لأبحاث علمية موزعين على جلستين بإجمالى 130 بحثا علميا منشورين فى مجلتين عالميتين إحداهما طبية والأخرى بيطرية زراعية ذو معامل تأثير على قاعدة بيانات Web of Science, ISI.، وتم تجميع التوصيات من رؤساء الجلسات العلمية وبعد ذلك تم تشكيل لجنة لصياغة توصيات المؤتمر وفقا للتوصيات المقدمة من رؤساء الجلسات.