جامعة بنى سويف تشارك فى الملتقى الثاني لطلاب من أجل مصر.. صور

بنى سويف ــ هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة وفد من كيان طلاب من أجل مصر بالجامعة في الملتقى الثاني لطلاب من أجل مصر على مستوى الجمهورية بجامعة الأسكندرية، والذي تشارك فيه جميع الجامعات المصرية، ويرأس الوفد الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر بالجامعة.

وأوضح الدكتور منصور أن الملتقى يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن تنظيم ورش عمل للمشاركين ولقاءات مفتوحة وعدد من الندوات والتدريبات، مؤكداً على دعمه الكامل للكيانات الطلابية ودورها الفعال في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم وتشجيعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لاقتحام مجالات سوق العمل، خاصة طلاب من أجل مصر لأنه كيان طلابي يسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للإرتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.



مشاركة وفد من كيان من أجل مصر