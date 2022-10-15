توزيع "العصا البيضاء" في يومها العالمي على عدد من ذوي الهمم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل كافة الصعاب والعقبات أمامهم.

وأضاف المحافظ خلال لقائه بأصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء، أننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للعصا البيضاء بتوزيع عدد من العصيان البيضاء على المستفيدين من المكفوفين وضعاف البصر ، وأنه بنهاية العام الحالى سيكون كل فرد معه عصا بيضاء للاستعانة بها في السير .. حيث تم التنسيق مع أكثر من جهة لتوفير عدد من العصا البيضاء وتوزيعها على المسيتفيدين .

وقدم المحافظ الشكر لأولياء الأمور والمدرسين والمدرسات وبعض الفئات الأخرى التى تتعامل مع هذه الفئة من المكفوفين وضغاف البصر لما ييذلونه من جهد كبير في التعامل مع هذه الفئة ، وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة، الدكتور عبد الكريم الشاعر راعى جماعة ذوى البصيرة من المكفوفين وضغاف البصر، خالد شرهان رئيس مجموعة ذوى البصيرة، والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق .

ومن جانبها أعلنت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة أنه تم توزيع عدد 15 عصا بيضاء مقدمة من الهلال الأحمر المصرى، مشيرة إلى الاستعداد للاحتفال باليوم العالمى للمعاق يوم 3 ديسمبر القادم تحت شعار " مكانى بينكم " وبرعاية المحافظ .

ويقام اليوم العالمى للعصا البيضاء في 15 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى تشجيع ذوى الإعاقة البصرية على استخدام العصا البيضاء وسيلة للتنقل والحركة والتوجه، كما يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى نشر الوعى بحقوق المكفوفين ومناقشة العزل الاجتماعى الذى يتعرضون له وبث التوعية وإرشاد أفراد المجتمع بكيفية مساعدة الكفيف في عبور الشوارع .

والعصا البيضاء هى وسيلة تعويضية يعتمد عليها المكفوفون لتحسس الطريق واتقاء الاصطدام بالأجسام أثناء السير بتحريكها الى الأمام والجانبين ، وهى أيضا وسيلة للفت انتباه الناس الى ان حامل هذه العصا كفيف لمن يريد التطوع لمساعدته ولتنبيه قادة السيارات للوقوف حتى يمر حاملها .