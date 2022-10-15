تكليف الدكتور عبده كساب قائما بأعمال عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم ( 1818 ) بتكليف الدكتور عبده كساب عبد القدوس الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بأعمال عميد كلية الآداب لحيث تعيين عميدا للكلية.

وقدم الدكتور عاطف حسين تحية شكر وتقدير إلى الدكتور عماد مخيمر على جهوده المبذولة خلال فترة عمادته ومشاركته الفعالة في كافة الأنشطة الجامعية ، كما أنه من القامات العلمية والإدارية المتميزة بالجامعة ، والتي تذخر بها جامعة الزقازيق ، متمنيا له موفور الصحة والعافية والتوفيق في حياته المقبلة.