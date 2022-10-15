اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 05:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف الدكتور عبده كساب قائما بأعمال عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:20 م
تكليف الدكتور عبده كساب قائما بأعمال عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم ( 1818 ) بتكليف الدكتور عبده كساب عبد القدوس الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بأعمال عميد كلية الآداب لحيث تعيين عميدا للكلية.

 

وقدم الدكتور عاطف حسين تحية شكر وتقدير إلى الدكتور عماد مخيمر على جهوده المبذولة خلال فترة عمادته ومشاركته الفعالة في كافة الأنشطة الجامعية ، كما أنه  من القامات العلمية والإدارية المتميزة بالجامعة ، والتي تذخر بها جامعة الزقازيق ، متمنيا له موفور الصحة والعافية والتوفيق في حياته المقبلة.


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية جامعة



الموضوعات المتعلقة

عشق حتى اللحظات الأخيرة.. آباء وأمهات توفوا بعد ساعات من رحيل أبنائهم.. أهالى الصنافين بالشرقية يشيعون جنازة أب مات بعد وفاة ابنته.. إمام مسجد يفارق الحياة إثر موت ابنيه وأم تودع الحياة حزنا على فراق ابنها..صور

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:30 م

محافظ الشرقية: حملات يومية لإزالة البناء المخالف واستجابات سريعة لشكاوى المواطنين

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:27 م

مصادرة 79 طن أرز شعير امتنع مزارعون عن توريدها للشون في حملة مكبرة بالشرقية

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:40 م

استمرار فعاليات تدريب طلاب المدارس على الهوكي بملاعب مركز شباب ناصر في الزقازيق

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة