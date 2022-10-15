تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 33.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 872.9 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 25.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 292.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 83 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 182.6 مليون جنيه، ثم "العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا" بحجم تداول 88.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 179.6 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول 6.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 159.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 25.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 147.8 مليون جنيه، ثم "راية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 39.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 117 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 31.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 107 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 39.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 99.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول بلغ 21.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 79.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.74% ليغلق عند مستوى 12115.38 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.