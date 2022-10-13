سهم البنك التجارى يهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، النساجون الشرقيون للسجاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12043 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3954 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3052 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 3536 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 329.2 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 155 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.72%، وشراء الثالثة 17.1 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.01% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 75 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.25%.

وشراء السادسة 400 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 27 مليون سهم، وشراء الثامنة 300 ألف سهم، وشراء التاسعة 180.7 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.28% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 200 ألف سهم، 133.4 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 4.45 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 38 ألف سهم، 15 ألف سهم، 48 ألف سهم، 14 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 2715 سهم، 65 ألف سهم، 958 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 254.2 ألف سهم، 157.9 ألف سهم، 15.4 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت الشركة العربية للأسمنت، ردًا على تأثير سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إنه سيكون تأثير محدود على الشركة على المدى القصير، ولكنها ستضيف ضغوطًا على احتياجاتنا من العملة الصعبة لتأمين مصادر الطاقة على المديين المتوسط والطويل، مضيفة أنها كانت تتوقع هذا القرار منذ عدة أشهر، ولذا استعدت بمخزون كبير من الفحم والفحم البترولي لتجنب تعطل الإنتاج على المدى القصير، وسيعتمد التأثير على المدى المتوسط على اتجاهات الأسواق الدولية، والتي تزيد فيها أسعار الطاقة في الوقت الحاضر.

ومن جهة أخرى قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إن مجلس الإدارة عرض في تقريره بالميزانية المعروضة على الجمعية في 12 أكتوبر الجاري أسباب الخسائر وخطة مجلس الإدارة لوقف نزيف الخسائر والنهوض بالشركة، ولذا الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة.

في سياق آخر قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن مجلس إدارة الشركة وافق على قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.4 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 318%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 651.5 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.4 مليار جنيه.