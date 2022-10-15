تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 91.64 دولار و85.61 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم،91.64دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة ،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 85.61 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار تراجعا بنحو 3% فى نهاية تعاملات الجمعة .

وأكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تلقى بظلالها وتداعياتها على ملف الطاقة سواء النفط أو الغاز، موضحة أن هذه الملفات تتأثر بأي تصريحات سياسية وكل تصريحات من قادة وزعماء أثرت على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأضافت الدكتورة وفاء علي، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، أن أوروبا لا تهدأ في البحث عن بدائل للطاقة الروسية وتدفع ثمن عدم تنويع مصادر الطاقة، موضحة أن الاجتماعات المتتالية لقادة الاتحاد الأوروبي تحاول إيجاد بدائل ومنها وضع سقف لأسعار النفط الروسي وهناك دول معترضة.

وكانت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا.