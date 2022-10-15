بعد قليل.. محاكمة 9 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة المواطنين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 9 متهمين بانتحال صفة ضباط وأمناء شرطة، وخطف مواطنين وسرقتهما بالإكراه بمصر القديمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم الخولى وتامر حمدى، وأمانة سر أحمد صبحى ومحمد فاروق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا بالإكراه المجنى عليهما، وذلك بأن قامو بإيهام المجنى عليه الأول بشراء بعض المعدات الخاصة بعمله واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك قاموا باقتيادهما داخل "ميكروباص" عنوة حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة وإحرازهم لأسلحة بيضاء وقاموا بإقصائهما عن عيون الناس.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجنى عليهما حال اقترافهم للجريمة الأولى، وأشهروا أسلحة بيضاء وتمكنوا من شل مقاومتهما وبث الرعب فى نفوسهما والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم ألقوا القبض على المجنى عليهما بأن اتصفوا بصفة كاذبة بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أنهم تداخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية، وذلك بأن أدعوا بأنهم ضباط وأمناء شرطة من غير صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء دون مسوغ قانونى، واستخدموا موقع إلكترونى على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم موضع الاتهام.