بدون خسائر فى الأرواح.. انهيار جزء من منزل قديم بالشرقية وإنقاذ مسنة داخله

الشرقية فتحية الديب

شهدت منطقة قسم النظام بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، فجر اليوم السبت، انهيار جزء من منزل وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار منزل في منطقة قسم النظام التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انهيار بجزء من منزل ملك عائلة أبو كريم، بمنطقة 55 شارع النايب، من المنازل القديمة الآيلة للسقوط في ناحية حارة عبدالعزيز في منطقة قسم النظام التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق،وتبين أن المنزل مكون من دور ارضي و٣ طوابق علوية،ومقام على مساحة 200 متر والانهيار وقع بـ60 متر، فيما تمكن رجال الإنقاذ بقسم الحماية المدنية من إنقاذ سيدة بداخل المنزل تدعى" سمير م ا ر" 65 سنة.

وتبين أن المنزل من ضمن العقارات المعروضة على اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، وأن انهيار المنزلين وقع قبل صدور قرار بإزالتها، فيما تحرر المحضر رقم 4581 إداري قسم أول الزقازيق وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.