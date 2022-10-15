باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد تصريحات "بايدن" حول سلاحها النووي

كتب عبد الوهاب الجندى

استدعت الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، السفير الأمريكي في إسلام آباد، عقب تصريحات الرئيس جو بايدن حول سلاحها النووي.

وأرجع وزير خارجية باكستان، بيلاوال بوتو زرداري، استدعاء السفير الأمريكي، إلى قول بايدن إن بلاده "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن يربط حديثه عن باكستان بامتلاكها "أسلحة نووية"، وفقا لوكالة رويترز.

وعبر زرداري أنه فوجئ بتصريحات الرئيس الأمريكية، موضحا أن "سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل".

لكن وزير الخارجية الباكستاني استبعد أن يكون قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن.

والخميس الماضي، أطلق جو بايدن تصريحات "صادمة" للباكستانيين، خلال استقباله للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.