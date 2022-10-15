اليوم السابع
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اليوم العالمي للغذاء.. 8.1 ٪ زيادة في إنتاج القمح عام 2020 / 2021

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:03 م
اليوم العالمي للغذاء.. 8.1 ٪ زيادة في إنتاج القمح عام 2020 / 2021 صورة ارشيفية
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العـــالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام وهو اليوم الموافــق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2022 " لا تتركوا أي أحد خلف الركب ".
 
وفى ظل الظروف المناخية التي تزداد احتراراً وتؤثر على الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار الناتجة عن التوترات الدولية يتعين علينا المحافظة على الانتظام في توفير الغذاء للجميع في كل مكان لبناء عالم مستدام يمكن الجميع في كل مكان من الحياة مؤشرات جمهورية مصر العربية:
 
وبلـغ إنتـاج الحبوب 23.0 مليون طن عـام (2020/ 2021) مقـابل 22.0 مليون طن عام ( 2019/2020) بنسبة زيادة قدرها 4.4٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصولي القمح والذرة الشامية، وبلـغ متوسـط نصيب الفــرد من انتاج الحبوب 291.9 كجـم عام ( 2020/2021 ) مقابل 279.6 كجم عام ( 2019/2020 ) بنسبة زيادة قدرها 4.4%.
 
 وبلـغ إنتــاج القــمح 9.8 ملـيون طـن عام ( 2020/2021 ) مقـابـل 9.1 مليـون طـن عام (2019/2020) بنسـبة زيادة قدرها 8.1 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام) 2020/2021 ( بنسبة 0.5% بالإضافة الى زيادة انتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.
 
 وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 168.8كجم عام (2020/2021) مقابل 156.1كجم عام) 2019/2020  (بنسبة زيادة قدرها 8.1%، وبلـغ إنتـاج الأرز  4.2 مليون طــن عــام ( 2020 / 2021 ) مقـابــل 4.4 ملـيــون طــن عـام ( 2019/2020 ) بنســبة انخفــاض قـدرهـا 4.5% ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 7.0% خلال هذا العام، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز  28.3 كجم عام (2020/2021)  مقابل 29.6 كجم عام ( 2019/2020 ) بنسبة انخفاض قدرها 4.4% ويرجع ذلك الى انخفاض الإنتاج من الأرز بنسبة 4.5% هذا العام.
 
وبلغ إنتـاج الخضروات 21.3 مليـون طـن عـام ( 2020/ 2021 ) مقـابل 21.2 مليـون طـن عام ( 2019 / 2020) بنسبــة زيــادة قدرهـا 0.6٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 74.0 كجـم عـــام ) 2020 / 2021 (مقــابــل 73.6 كجــم عـام ( 2019 / 2020) بنسبة زيادة قدرها 0.6%، وبلغ إنتاج الفاكهة 11.63 مليــون طـن عام ( 2020/2021 ) مقابل 11٫59 مليون طـن عام ( 2019/2020 ) بنسبــة زيــادة   قدرها 0.4٪، كمــا بـلــغ متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 58.7 كــجم عام ( 2020 / 2021) مقابـل 58.5 كجـم عـام (2019/ 2020 ) بنسبة زيادة قدرها 0.4%. 
 
 وعالميا بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫8 مليار طـن عام ( 2020/2021 ) مقـابـل 2٫7 مليـار طـن عام ( 2019/2020 ) بنسبة زيادة  قدرها 2.7%، وبلــغ متوســط نصيب الفـرد من الحبـــوب 149.6 كجـــم عام (2020/2021) مقابل 145.6كجم عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرها 2.7 %.
 
وبلــغ إنتـاج القمــح 776٫7 مليــون طن عـام (2020/ 2021) مقابل 759٫7 مليـون طـن عـام (2019/2020) بنسبة زيــادة قدرها 2.3٪ وهى تمثل نسبة منخفضة بالمقارنة بالإنتاج المحلى لمصر حيث تمثل نسبة زيادة الانتاج المحلى من القمح فى مصر (8.1٪ )، وبلــغ متوســط نصيــب الفـرد مـن القمــح 67.4 كجـــــم عام (2020/2021) مقابل 65.9كجم عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرها 2.3%.
 
وبلـغ إنتاج الأرز 517.0 مليـون طـن عام ( 2020/2021) مقابـل 502.9 مليون طـن عام ( 2019/2020) بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 53.6 كجم عام ( 2020/2021) مقابل 52.1 كجم عام ( 2019/2020 ) بنسبة زيادة قدرها 2.8 %

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