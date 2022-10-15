اليوم العالمى للمرأة الريفية.. وجوه مبتسمة من أجل لقمة العيش بغيطان الشرقية (صور)

الشرقية - فتحية الديب

"إن أكمل النساء عقلا هى المرأة الريفية بالنسبة إلى حالها".. كانت هذة كلمات قاسم أمين، تقديرا منه لدور المرأة الريفية، حيث يحتفل العالم فى 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2007، كيوم عالمي للاحتفال بالمرأة الريفية، وذلك لدعم دور النساء الريفيات فى تعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع عجلة التقدم العالمى.

بعودة زراعة القطن المصرى من جديد بمحافظة الشرقية تحولت الحقول إلى لوحة جميلة بيضاء تزين بمحصول الذهب الأبيض، وعادت مع زراعته ذكرى أغنية "يا قطن يا حريري يا حزام أبو إسماعيل" التى تتغنى بها عاملات اليومية أثناء موسم الجنى، فمع بزوغ فجر يوم جديد تستيقظ عاملات اليومية لخروجهن من بيوتهن إلى الحقول الزراعية للعمل فى جني محصول القطن، فى مشهد يومي اعتدنا عليه طوال موسم حصاد الذهب الأبيض خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، سعيا وراء لقمة العيش بالحلال.



وعلى أنغام "يا قطن يا حرايرى يا حزام أبو إسماعيل" تغنت عاملات اليومية بالحقول فرحة بجني القطن، الموسم الذى يجلب لهن الخير كل عام بالعمل في الحقول بأجر يومى، ينتظرن موسم القطن كل عام، يتواجدن بالغيطان من السابعة صباحا حتى أذان العصر، سعيا على الرزق الحلال.

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