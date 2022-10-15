اليوم العالمى للمرأة الريفية.. وجوه مبتسمة من أجل لقمة العيش بغيطان الشرقية (صور)

"إن أكمل النساء عقلا هى المرأة الريفية بالنسبة إلى حالها".. كانت هذة كلمات قاسم أمين، تقديرا منه لدور المرأة الريفية، حيث يحتفل العالم فى 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2007، كيوم عالمي للاحتفال بالمرأة الريفية، وذلك لدعم دور النساء الريفيات فى تعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يعتبرن قوة عظيمة يمكن أن تدفع عجلة التقدم العالمى.
وعلى أنغام "يا قطن يا حرايرى يا حزام أبو إسماعيل" تغنت عاملات اليومية بالحقول فرحة بجني القطن، الموسم الذى يجلب لهن الخير كل عام بالعمل في الحقول بأجر يومى، ينتظرن موسم القطن كل عام، يتواجدن بالغيطان من السابعة صباحا حتى أذان العصر، سعيا على الرزق الحلال.
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