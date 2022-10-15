المعاينة تكشف كواليس مصرع شخص وإصابة إثنين فى حادث تصادم بطريق الواحات

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لموقع حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات، وتبين أن سيارة نقل "تريلا"، اصطدمت بسيارة نقل "جامبو" مما أدى إلى تهشم السيارة الجامبو بالكامل، كما حدثت تلفيات كبيرة بالسيارة النقل، وسقط جزء من حمولتها أرضا.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتوفى في الحادث يدعى "أحمد.ص" يقيم بالواحات البحرية، والمصابين هما "علي.ع"، يقيم بالواحات البحرية، و"مصطفى.ع" يقيم بمحافظة المنوفية.

ولقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بين سيارتين في طريق الواحات بالجيزة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الواحات، انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة وقوع تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة إثنين آخرين.

تم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.