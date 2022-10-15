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المرور تحرر 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:50 ص
المرور تحرر 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (58475) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (16806) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (205) مخالفة السير بدون تراخيص و(3) دراجات نارية مخالفة و(17) مخالفة موقف عشوائى و(20) مخالفة لشروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرو

مخالفات المرور

الاداره العامه للمرور

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