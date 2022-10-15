اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 07:21 م
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المؤبد لمتهم باستعراض القوة ضد ضباط الشرطة وإحراز سلاح في سوهاج

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:01 م
المؤبد لمتهم باستعراض القوة ضد ضباط الشرطة وإحراز سلاح في سوهاج محكمه - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.خ"، بالسجن المؤبد، لاتهامه باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص في دائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢٢بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري "بندقية آلية" بدون ترخيص واستعراض القوة مع ضباط الشرطة وقام بإطلاق النار من بندقية آلية ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

سوهاج

جنايات سوهاج

استعراض القوة

جرجا



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