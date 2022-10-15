اليوم السابع
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"القوى العاملة": برامج تدريبية للفتيات بمحافظة الأقصر

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:18 م
"القوى العاملة": برامج تدريبية للفتيات بمحافظة الأقصر برامج تدريبية للفتيات بمحافظة الاقصر
كتبت ـ آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن بدء برنامجين تدريبين على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في قرية القرنة فترة صباحية ومسائية لـ 20 فتاة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة. 
 
وأفاد السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالقصر في تقريره، بأنه تم بدء البرامج التدريبية بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير منظومة التدريب المهني وتكثيف أعمالها في المحافظات لتشمل اكبر عدد ممكن من الشباب مع توفير كافة الامكانيات والوسائل التدريبية اللازمة لكل المتدربين. 
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم تقسيم البرنامج التدريبى لعدة أسابيع وفق نظام الساعات المعتمدة وتحديد موعد من كل أسبوع لإعطاء كافة المتدربات محاضرة عن ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهن، مع التنسيق مع بيت الزكاة لتسليمهم معدات الخياطة بنظام التقسيط لعمل مشاريعهم، كما تم بحث أعطائهم محلات تابعه له لكل ٥ خريجات منهم لعمل مشروعهم عليها،والمساعدة في تقديم الدعم المالى المناسب اليهن لاقامة مشروع تكافل، أو توفير فرص عمل لائقة للمتدربات بعد انتهاء فترة التدريب .
 
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تدريبات القوى العاملة

القوى العاملة بالاقصر

وحدات التدريب المتنقلة



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