وزير القوى العاملة يشارك فى اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالعراق غدا

كتبت آية دعبس

يشارك حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ممثلًا عن الحكومة، غداً الأحد، في اجتماعات الدورة الـ97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور أعضاء "المجلس" بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، وذلك بدعوة من السيد فايز المطيري مدير عام"المنظمة".

وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم السبت، أن جدول أعمال مجلس الإدارة يتضمن مجموعة من البنود، منها: انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الآراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "96" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ، "14-15 مايو 2022" القاهرة، جمهورية مصر العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي الدورة "48"، "18-25 سبتمبر 2022 / القاهرة"، وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين:السادسة والتسعون،"مايو 2022"،والسابعة والتسعون "اكتوبر 2022"،وكذلك التقارير التكميلية للمدير العام.

وتتضمن بنود مجلس الإدارة أيضا مناقشة تقرير حول نتائج أعمال الدورة "53"للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك"29 -31 مايو 2022"تونس/ الجمهورية التونسية، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة غير العادية على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" 19-21 يوليو 2022"، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة العادية "110"على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" 28 أغسطس- 1 سبتمبر 2022".