اليوم السابع
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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:03 م
الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية الفريق أسامة عسكر
كتب زكى القاضى

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شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائى للقوات على كافة المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، بإستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائى المتطورة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .
 
بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كافة أسلحتها وتخصصاتها، وأن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم .
 
أعقب ذلك تنفيذ مراحل البيان العملى وعرض لملخص خطة تنفيذه، تلى ذلك التوجيه التكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان والمرور على المعدات وفرض الموقف التكتيكى .
 
وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .
 
حضر إجراءات البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .
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الفريق اسامه عسكر

الجيش المصرى

المنطقة المركزية



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